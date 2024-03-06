الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

رئيس بنك مصر: "طرح شهادات متناقصة.. انخفاض التضخم السبب"

محمد الأتربي
محمد الأتربي

أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، أن تم طرح شهادات بفائدة سنوية 30% وبالسنة الثانية 25% والسنة الثالثة 20%، موضحًا أنه من المتوقع أن يكون هناك توقع بانخفاض التضخم، وذلك بعد عدد من القرارات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري.

قرارات البنك المركزي المصري

وأوضح "الإتربي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، عبر "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه التوقع بانخفاض الفائدة في الشهادات الجديدة يأتي بسبب توقعات انخفاض التضخم خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن بعد تحرير سعر الصرف من المتوقع الإقبال على بيع الدولار وهي إجراءات قوية اتخذها البنك المركزي.

وأشار إلى أن هناك حركة على بيع وشراء الدولار من بعض المؤسسات خلال الساعات الأخيرة، منوهًا بأن البنوك ستبدأ في تلبية طلبات العملاء بالنسبة للشركات والمصانع.

وشدد على أن حركة بيع الدولار في الأسواق ستعود لطبيعتها مرة أخرى، مؤكدًا أنه من المتوقع اختفاء السوق الموازية للدولار بعد هذه الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

مواد متعلقة

مصرفي: طرح شهادة جديدة من البنك الأهلي يواجهة التضخم ويضبط الأسعار

عاجل.. مصدر مسئول: اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي يعزز الإصلاح الاقتصادي

خبيرة اقتصادية: شهادات البنك الأهلي الجديدة لسحب السيولة للقضاء على التضخم

عاجل.. توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي خلال ساعات

بعد زيارة أسعار الفائدة.. البنك المركزي يعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم (عاجل)

مصطفى عبيد: المجتمعات العربية الإسلامية متخلفة عن ركب الإنسانية والتنمية

رئيس الوزراء يشرف غدًا على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية

أسامة الأزهري: ضجيج الحياة أصعب من مشقة صوم رمضان
الجريدة الورقية