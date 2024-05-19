تطورات إصابة علي معلول

أكد مراسل أون تايم سبورتس أن إصابة التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي ليست بسيطة ما آثار قلق جماهير المارد الأحمر.

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وتعرض معلول لإصابة في مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطا أفريقيا ولم يستطع اللاعب التونسي استكمال اللقاء وخرج بشكل مبكر في الدقيقة السابعة.

قال مراسل قناة "أون تايم سبورتس" أن علي معلول تعرض للإصابة في مفصل أسفل القدم ولم يستطع استكمال المباراة.

وتابع مراسل أون تايم سبورتس أن معلول سيخضع لأشعة الرنين المغناطيسي في تونس لتحديد مدى قوة إصابته التي تعرض لها.

الأمير الذي يثير الشكوك حول لحاق علي معلول بمباراة الإياب في النهائي الأفريقي، المقرر له يوم السبت المقبل بإستاد القاهرة.

وشوهد الثنائي محمود متولي ومحمود عبد المنعم (كهربا) لاعبا الأهلي يحملان معلول أثناء توجهه لمقاعد البدلاء.

تصريحات كولر حول إصابة معلول

فيما قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي حول حالة علي معلول، بأنه الوقت لا يزال مبكرًا لمعرفة إصابته، مضيفا: سنعود للقاهرة ويجري أشعة لنحدد مدى قوة إصابته.