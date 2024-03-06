القبض على 11 شخصا لتنقيبهم عن الآثار في الشرقية والإسماعيلية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مُكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الشرقية – الإسماعيلية) عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (4 عمال).. لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل ملك أحدهمبدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، وتبين وجود حفرةوعُثر على (الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).

ضبط (7 أشخاص) لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكن أحدهم كائن بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية ،وتبين وجود حفرتين وعُثر على (الأدوات المستخدمة فى الحفر).

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

من جهة أخرى، أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس تشكيل عصابى 4أيام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بسرقة أعمدة الإنارة من الطرق مكون من عاطلين، بدائرة مركز الخانكة، وبيعها لتجار الخردة، وجرى ضبط مخزنين لبيع وشراء الخردة والتحفظ على 17 عمودا وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



وكانت البداية تعدد البلاغات أمام اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية من العديد من المواطنين، بقيام مجهولين بسرقة أعمدة الإنارة ليلا من على أحد الطرق في الخانكة ليلا.



وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب وقائع السرقات 4 عاطلين لهم معلومات جنائية كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة أعمدة الإنارة على فترات من على الطرق في الخانكة وتحمليها على سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم.



وفي أحد الأكمنة ألقى القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع وأرشدوا عن السيارة المستخدمة وبعض معدات الإصلاح المستخدمين في الواقعة، وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميليهما سيئي النية مالكي مخزنين خردة "لهما معلومات جنائية" أمكن ضبطهما وأرشدا عن 6 أعمدة إنارة كاملة و11 عامود إنارة مقطعين لأجزاء وتولت النيابة التحقيق



