تحذيرات تربوية لأولياء الأمور في فترة امتحانات الثانوية العامة
حذر الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، من أخطاء يرتكبها أولياء أمور خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.
وأعلنت البيوت المصري التي تحتوي على طلاب في الثانوية العامة حالة الطوارئ تأهبًا لانطلاق الامتحانات يوم 10 يونيو المقبل.
ونبه الخبير التربوي بأن تلك الأخطاء تزيد من مستويات التوتر والقلق لدى أولادهم من امتحانات الثانوية العامة.
ونوه الخبير التربوي بأن خير الأمور الوسط ولا بد ألا يبالغ الوالدان في إعداد الابن لامتحانات الثانوية العامة لأن المبالغة يكون لها تأثيرات عكسية، وتلفت انتباه الطالب إلى أمور قد لا يعرفها وتسبب له القلق من فرط تحميله المسؤلية بعد تهيئة كل الظروف المناسبة له، مع أن الطالب قد يتعرض أثناء الامتحانات إلى ظروف تفوق إمكانياته وتؤثر سلبيا على أدائه مثل صعوبة بعض الأسئلة.
أخطاء تربوية أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة
- المبالغة في تهيئة جو المنزل لطالب الثانوية العامة بحيث يتم منع أمور هى أشياء طبيعية فى الحياة اليومية مثل الأحاديث بين أفراد الأسرة بشكل عادى دون مبالغة ودون ضوضاء داخل المنزل، حيث قد يحتاج الطالب نفسه أحيانا إلى تلك الأحاديث لكسر الرتابة والملل.
- وضع توقعات وطموحات مرتفعة لطالب الثانوية العامة تفوق مستوى قدراته وإمكانياته كان يطلب من الطالب الحصول على مجموع كبير لا يمكنه تحقيقه.
- تركيز الحديث طول الوقت في المنزل ومع الأخرين أمام طالب الثانوية العامة حول قرب الامتحانات، وصعوبتها.
- توجيه اللوم لطالب الثانوية العامة كلما أخذ فترة راحة والقول أنه لا وقت للراحة في حين انها قد تكون ضرورية لزيادة استيعاب الطالب.
- إظهار الوالدين علامات الضيق والتوتر أمام الطالب اذا لم يستطع الحصول على الدرجة الكاملة في أي امتحان يجريه له المعلم الخاص.
- تذكير الطالب بمواقف سبق أن قام بها في امتحانات السنوات السابقة وجعلته لا يحصل على المجموع الذى يريده.
- مطالبة طالب الثانوية العامة بالحصول على مجموع مرتفع يؤهله للالتحاق بكلية أفضل من الكلية التى التحق بها أحد أقاربه.
- تهديد الوالدين الطالب بالعقاب الشديد في حالة عدم حصوله على المجموع الذى يريدانه.
- إبداء التعاطف (المبالغ فيه) مع حال طالب الثانوية العامة وتعبه.
- تذكير طالب الثانوية العامة باستمرار بأنه لا بد له من التفوق لأنهم انفقوا عليه اموالا طائلة في الدروس وحرموا أنفسهم من أجله.