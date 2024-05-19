تحذيرات تربوية لأولياء الأمور في فترة امتحانات الثانوية العامة

حذر الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، من أخطاء يرتكبها أولياء أمور خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.

وأعلنت البيوت المصري التي تحتوي على طلاب في الثانوية العامة حالة الطوارئ تأهبًا لانطلاق الامتحانات يوم 10 يونيو المقبل.

ونبه الخبير التربوي بأن تلك الأخطاء تزيد من مستويات التوتر والقلق لدى أولادهم من امتحانات الثانوية العامة.

ونوه الخبير التربوي بأن خير الأمور الوسط ولا بد ألا يبالغ الوالدان في إعداد الابن لامتحانات الثانوية العامة لأن المبالغة يكون لها تأثيرات عكسية، وتلفت انتباه الطالب إلى أمور قد لا يعرفها وتسبب له القلق من فرط تحميله المسؤلية بعد تهيئة كل الظروف المناسبة له، مع أن الطالب قد يتعرض أثناء الامتحانات إلى ظروف تفوق إمكانياته وتؤثر سلبيا على أدائه مثل صعوبة بعض الأسئلة.

أخطاء تربوية أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة