الخميس.. استكمال محاكمة المتهمين بالاعتداء على طبيب المطرية

تستكمل محكمة جنح المطرية، يوم الخميس، مُحاكمة المتهم بالاعتداء على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية التعليمي، وستخصص الجلسة لسماع دفاع المتهم وضم الملف الطبي للطبيب المجني عليه.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة بإحالة المتهم بالاعتداء على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية التعليمي إلى محكمة الجنح، وأسندت إليه استعراض القوة والاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على متهم، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بتهمة الاعتداء بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية، وإحداث إصابات بالغة لطبيب المطرية بسبب نشوب مشادة كلامية بين زوجة المشكو في حقه والطبيب المذكور لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة.