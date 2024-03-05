قطر تؤكد استعدادها لدعم الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار بالسودان

أكدت المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، استعداد بلادها لدعم عمل مكتب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائها، اليوم الثلاثاء في نيويورك، بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة، حيث أعربا عن قلقهما إزاء الوضع الراهن في السودان، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وفي سياق متصل أصدر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم الثلاثاء نداء يدعو فيه لحقن دماء الشعب السوداني تعظيماً لحرمة شهر رمضان الكريم.

وقال أبوالغيط ، في النداء الذي وزعته الجامعة العربية اليوم تحت اسم (نداء الأمين العام لحقن دماء الشعب السوداني تعظيماً لحرمة شهر رمضان الكريم) : "إن يد جامعة الدول العربية ستظل ممدودة لكل مسعى يرنو نحو استعادة السلام في السودان".

وأضاف الأمين العام : "على أعتاب شهر رمضان المعظم الذي يحل بعد أيام قليلة لاتزال الدماء السودانية الغالية تراق وجرح الوطن ينزف بسبب الحرب الدائرة في ربوع البلاد على مدار عام كامل تقريباً ، مهددة معها أحلام ملايين السودانيين وآمالهم المشروعة في حياة آمنة ومستقرة في وطن يسعهم.

ودعا الأشقاء السودانيين إلى عدم ادخار أي جهد في البحث عن كل ما يقرب من خيارات السلام والحوار وإيثار الوطن على ما عداه واتخاذ كل خطوة جادة تسكت المدافع وتضمد الجروح وتعيد الأمل في المستقبل..مشيرا إلى أن هذه الحرب الضروس شردت ملايين السودانيين من منازلهم وقراهم ، وضربت العاصمة القومية للبلاد وعرضت أسر وقرى بأكملها إلى جرائم يندى لها الجبين ، وبذرت الخوف والرعب في قلوب الأبرياء بعد أن فقدوا أحبتهم وممتلكاتهم ونشرت خطابات الكراهية والثأر والانتقام فيما بين أبناء الوطن الواحد.

وقال الأمين العام :"إنني أذكر جميع السودانيين بأن التسامح وصفاء القلب من صفاتهم المشهورة التي عرفوا بها وسط جيرانهم ، وأن المساهمات القيمة للأجيال السابقة في الدفاع عن أمتهم وقارتهم وبناء نهضتها لم تمح من الذاكرة، وأن لهم أن يستذكروا هذه الصفات وهذه الجهود.