البرهان: لا يمكن لأي جهة أن تفرض على السودان أي إجراءات

صرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن "أي حل من الخارج للصراع الدائر في البلاد لن يصمد".

وأكد البرهان، في كلمة أمام ضباط وضباط صف، إنه "لا يمكن لأي جهة أن تفرض على السودان أي إجراءات"، مضيفا أن "المجلس لا يتحدث مع أي وسطاء، سواء في جوبا عاصمة جنوب السودان أو بالعاصمة المصرية القاهرة"، حسب وكالة الأنباء السودانية- سونا.

وأضاف: "منظمة الإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية) من وجهة نظرنا لا تعنينا وغير معنية بالشأن السوداني"، متعهدا بـ"ملاحقة قائد التمرد (قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو) ومحاسبته، محملا إياه "المسؤولية على كل ما قامت به قواته من سرقة ونهب وقتل واغتصاب".

وقال عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع، عيسى القوني، في وقت سابق اليوم، في تصريحات لوكالة أنباء "العالم العربي"، إن "قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قال هؤلاء الناس لا سلام معهم"، مضيفا أن "هذه التصريحات تفيد بأن الحرب مستمرة ولن تتوقف".

وتابع: "نرى مستقبلا قاتما للسودان في وجود هؤلاء المجرمين، لكن نحن قادرون على القضاء عليهم ولن نترك فيهم واحدا إلا إن جنحوا إلى السلم"، مؤكدا أن "قوات الدعم السريع كان تعول على المفاوضات التي عقدت في جدة بالسعودية للتوصل لحل سلمي للأزمة السودانية".