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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

معلقي مباراة الهلال والاتحاد اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

مباراة الهلال والاتحاد
مباراة الهلال والاتحاد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والآسيوية إلى ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم من أجل متابعة المباراة المرتقبة بين الهلال والاتحاد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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الاتحاد يخطط لرد الاعتبار أمام الهلال في بطولة آسيا

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تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد في دوري أبطال آسيا

يدخل فريق الهلال بقيادة المدير الفني خورخي خيسوس مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز متسلحًا بتواجد اللقاء على ملعبه ووسط جمهوره في العاصمة الرياض، لتسهيل مهمته في مباراة العودة والتي ستكون على ملعب النمور في جدة.

على الجانب الأخر سيقاتل فريق الاتحاد من أجل اقتناص الفوز في مباراة اليوم لتعرض إخفاقه وخسارته من الزعيم قبل أيام ببطولة الدوري السعودي للمحترفين بثلاثية مقابل هدف على نفس ملعب مواجهة اليوم.

موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد الاتحاد في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

معلقي مباراة الهلال والاتحاد والقنوات الناقلة :

قناة beIN Sports AFC HD بصوت عصام الشوالي

قناة SSC1 HD بصوت علي سعيد الكعبي ومدحت شلبي

قناة Alkass Nine HD بصوت سمير المعيرفي

قناة Dubai Sports Asia 1 HD بصوت بلال علام

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