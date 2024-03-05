تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد في دوري أبطال آسيا



استقر جيسوس المدير الفني لفريق الهلال على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الاتحاد المقررة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.



ويستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراة الهلال والاتحاد، مساء الثلاثاء في ذهاب البطولة الآسيوية.

تشكيل الهلال أمام الاتحاد

حراسة المرمى: بونو

خط الدفاع: سعود، كوليبالي، البليهي، رينان.

خط الوسط: نيفيز، سافيتش، ديلجادو.

خط الهجوم: مالكوم، الشهري، الدوسري.

يتواجد الهلال في الصدارة برصيد 62 نقطة من 22 مباراة خاضها الزعيم في الدوري السعودي حتى الآن، بواقع 20 انتصارا وتعادلين، ولم تتلقى كتيبة خورخي خيسوس الهزيمة.

بينما يقع فريق الاتحاد، في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 37 نقطة من 22 مباراة، بواقع 11 انتصارا و4 تعادلات، وتلقى «حامل اللقب» الهزيمة في 7 مباريات.