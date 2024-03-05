الاتحاد يخطط لرد الاعتبار أمام الهلال في بطولة آسيا

يخطط اتحاد جدة لرد الاعتبار أمام الهلال بعد خسارته في الدوري السعودي من أيام قليلة، وذلك في بطولة دوري أبطال آسيا عندما يتجدد اللقاء بينهما على أرضية ملعب المملكة أرينا في ذهاب منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد تأهل لربع النهائي على حساب نظيره سباهان الإيراني بثلاثية مقابل هدف وإياباً بالنتيجة ذاتها، بينما صعد الاتحاد للدور ذاته بعدما فاز في دور الـ 16 على نظيره نافباخور الأوزبكي 2-1 إياباً بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وتتسم المباراة المنتظرة بطابع ثأري من جاتب نمور جدة، بعد الخسارة التي تلقاها أمام الهلال بثلاثية مقابل هدف على ملعبه المملكة أرينا يوم الجمعة الماضي.

في الجهة الأخرى يتطلع الهلال لاستغلال عامل الأرض والجمهور والمعنويات العالية بعد الانتصار الأخير على الاتحاد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تؤمن له مباراة الإياب.

ومن المقرر أن يستضيف الاتحاد فريقي الهلال في مباراة الإياب مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس.