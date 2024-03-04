الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الاحتلال يعلن استهداف موقعين عسكريين لـ حزب الله

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف موقعين عسكريين لحزب الله في شيحين وعيتا الشعب جنوبي لبنان، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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حزب الله يستهدف معقلين للاحتلال في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان

يشار إلى أن حزب الله اللبناني أعلن في بيانٍ له أمس الأحد، عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

 

وأوضح حزب الله في بيانه، الأحد، أن عناصره "قصفوا السبت الماضي 6 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث استهدفوا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية، وثكنة زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابة مباشرة".

ولفت البيان إلى أن عناصر الحزب "شنّوا ‌‏في القطاع الغربي من جنوب لبنان هجومًا جويًا ‏على قيادة القطاع المستحدث في ليمان بمسيرة انقضاضية وأصابوا هدفها بدقة، وقصفوا تجمعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة، كما استهدفوا موقع ‏الراهب، وموقع حدب يارين بصاروخي بركان وحققوا فيه إصابة مباشرة".

كما أعلن حزب الله عن مقتل 5 عناصر من مقاتليه في جنوب لبنان، قائلاً إن "العناصر الذين قتلوا في جنوب لبنان هم عباس خليل، محمد غبريس، مصطفى سلمان، علي قاسم، وفاروق حرب، حسين بدوي".

وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

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