الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد فتى فلسطيني بالضفة الغربية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد فتى فلسطيني
استشهاد فتى فلسطيني

استشهد صباح اليوم الإثنين، فتى فلسطيني، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامه مخيم الأمعري في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بالمدينة.

txt

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 33 فلسطينيًا في مداهمات واسعة بالضفة الغربية

txt

الاحتلال الإسرائيلي ينشر أجهزة تنصت وتصوير بمحيط المسجدالأقصى استعدادا لرمضان

وقالت وزارة الصحة في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية، إن الفتى مصطفى أبو شلبك -16 عاما- وصل جثة هامدة إلى المستشفى برام الله على إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الرقبة والصدر.

وذكر شهود عيان في المدينة أن عناصر من الجيش الإسرائيلي اقتحموا المخيم وقاموا بتفتيش المنازل ومصادرة عدد من المركبات الخاصة بالسكان المحليين.

وبحسب شهود عيان، فقد اندلعت اثر ذلك مواجهات بين الشبان في المخيم وعناصر الجيش الإسرائيلي الذي أطلق النار.

فيما ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن مسلحين فلسطينيين انضموا أيضا إلى المواجهات مع الجيش وسمع تبادل إطلاق نار بين الجانبين.

وفي ذات السياق فجرت قوات إسرائيلية منزلا يعود لمعاذ المصري، في حي المخفية بمدينة نابلس شمال الصفة الغربية، الذي سبق اتهامه بتنفيذ هجوم ضد مستوطنين إسرائيليين العام الماضي.

وقُتل المصري في عملية عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلي في مايو الماضي بالبلدة القديمة بمدينة نابلس.

وتشهد مدن وقرى الضفة الغربية اقتحامات ينفذها الجيش الإسرائيلي بشكل يومي بزعم إلقاء القبض على مطلوبين فلسطينيين "يهددون أمن إسرائيل".

مواد متعلقة

اشتية يؤكد ضرورة الضغط لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدنيين كانوا ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت في غزة

طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية عنيفة في غزة

فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي احتجز مئات الملايين من الحكومة الفلسطينية

شهيد وجرحى في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للأهالي على شارع البحر بغزة

ممثل الجامعة العربية أمام العدل الدولية: الاحتلال الإسرائيلي يخالف العدالة الدولية ولا مبرر لترويع الشعب الفلسطيني

الصليب الأحمر: الاحتلال الإسرائيلي يواصل أعماله العدائية في محيط المستشفيات

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 8 مجازر راح ضحيتها 92 شهيدا خلال آخر 24 ساعة
الجريدة الورقية