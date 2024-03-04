الاحتلال الصهيوني يفجر منزلًا بغزة وأخر بالضفة الغربية ويجبر العائلات على الرحيل

يستمر الكيان الصهيوني الإسرائيلي في تنفيذ أعماله الوحشية بالأراضي الفلسطينية وأهلها، حيث استُشهد اليوم حوالي 7 أفراد من منزل واحد أثر استهدافه من قبل قوات الاحتلال الطاغية.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فقد استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، هناك استشهاد لـ 7 مواطنين على الأقل بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرون، بجانب لوجود عدد من المفقودين، نتيجة قصف طيران الاحتلال لمنزل يعود لعائلة ماضي في خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت الطائرات منزلا لعائلة رضوان في منطقة الترنس بمخيم جباليا شمال غزة.

وفي نفس السياق أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية تفجير قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم، لمنزلا في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، موضحة أن قوات الاحتلال قد اقتحمت قبل منتصف الليل الماضي، مدينة نابلس وحاصرت احدى العمارات في حي المخفية وأجبرت سكانها على الخروج إلى العراء، تمهيدا لهدم شقة الشهيد معاذ المصري.

وفي وقت لاحق اخلت قوات الاحتلال عددا كبيرا من الشقق والمنازل في المنطقة القريبة وزرعت المتفجرات في منزل المصري قبل أن تفجره، وأبلغ شهود عيان مراسل "وفا" أن صوت دوي انفجار قوي سمع في احياء المدينة لحظة تفجير المنزل، الذي اصابه اضرار كبيرة وتهدم بشكل كامل بسبب قوة التفجير.

وأشارت الوكالة أنه بحسب مصادر محلية في نابلس، فإنه تم اجبار نحو عشر عائلات من اخلاء منازلها بينهم مسنة تعاني من المرض، كما قالت مصادر طبية أن هناك 15 مواطنا اصيبوا بالاختناق اثر اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوبهم في المدينة.

يذكر أن جيش الاحتلال الصهيوني الاسرائيلي الطاغي يواصل للشهر الخامس عدوانه على قطاع غزة، مخلفا أكثر من 30,410 شهداء، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 71,700 مصاب، في حصيلة غير نهائية، إضافة لآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم، كما وصلت أعماله الخسيسة الوحشية للضفة الغربية والتضيق على الشعب الفلسطيني بشكل عام.