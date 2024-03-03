قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة "أحزمة نارية" على خان يونس ودير البلح

أفادت روسيا اليوم، بأن القوات الإسرائيلية نفذت أكثر من 40 استهدافا على مناطق شمال خان يونس ومحيط مجمع ناصر الطبي وجنوب شرق دير البلح.

وقالت: "سلسلة من الأحزمة النارية استهدفت عشرات المنازل والأراضي في مناطق حمد والقرارة وتبة 86 وشرق دير البلح بما يزيد عن 40 غارة، كما شنت الطائرات الإسرائيلية عدة استهدافات في محيط مستشفى ناصر وسط مدينة خان يونس".

وقال شهود عيان، إن الآليات الإسرائيلية شرعت بالتقدم من شرق خان يونس باتجاه بلدة القرارة ومنطقة المطاحن شمال شرق خان يونس وأطراف مدينة حمد بالتزامن من قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف والأحزمة النارية.

وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ 148 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر، أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.