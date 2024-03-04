الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تفاصيل استنباط 5 سلالات للقطن وتطوير صناعات النسيج (فيديو)

القطن
القطن

كشف الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للإحصاء، تفاصيل استنباط 5 سلالات جديدة لمحصول القطن، مؤكدًا أن مصر لها تاريخ طويل في الصناعات النسيجية، ولكن واجهت تحديات كبيرة على مدار الأعوام الماضية.

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نورت يا قطن النيل وعاد الغزل

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” الذي يعرض عبر القناة الأولى اليوم الإثنين، أن الدولة شخصت المشكلات التي تواجه القطاع، وكان هناك جزء متعلق بطبيعة الإنتاج نفسه والحاجة من تطوير زراعة القطن واستنباط سلاسل جديدة. 

تطوير زراعة القطن

وأوضح أن الدولة حرصت على تطوير زراعة القطن واستنباط سلالات جديدة، إذ جرى استنباط 5 أصناف جديدة من القطن وتسجيلهم.

وشدد على أهمية البحث العلمي والقرار السياسي المتعلق بتطوير منظومة الغزل والنسيج، إذ إنها تخرج الدراسات والأبحاث من الأطر النظرية إلى نظيرتها التطبيقية، مشيدا بجهود الدولة في هذا القطاع وتوسعها في زراعة القطن حتى نوعية قصير التيلة.

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