تداول 78 ألف قنطار قطن في المزاد التاسع بالاسكندرية بمشاركة 47 شركة

صرح د. مصطفى عطية عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بأنه تم عقد المزاد التاسع للقطن اليوم الاحد، في مقر الهئية العامة لتحكيم واختبارات القطن بالاسكندرية من خلال مشاركة 47 شركة تجارة قطن بالاضافة لشركة مصر (الشركة القابضة) وذلك لبيع كمية 78.691 الف قنطار من القطن الزهر في محافظات (دمياط – البحيرة – الغربية – المنوفية - كفر الشيخ – الدقهلية – الشرقية – الاسماعيلية – بورسعيد)، لأصناف القطن سوبر جيزه 86 و 94 و 97 واكسترا جيزة 96 و 92، وكانت الاسعار النهائية جيدة وممتازة كالاتي حسب الصنف:

1- سوبر جيزة 86 (من 13210 الى 14820 جنيه للقنطار).

2- اكسترا جيزة 92 (14820 جنيه للقنطار).

3- سوبر جيزة 94 (من 13620 الى 15340 جنيه للقنطار).

4- سوبر جيزة 97 (من 12410 الى 13500 جنيع للقنطار).

5- اكسترا جيزة 96 (من 16620 الى 17270 جنيه للقنطار).

وكان نصيب شركة مصر (الشركة القابضة) 36 رسالة بإجمالي كمية 15 الف قنطار قطن زهر بنسبة حوالى 20%، وبهذا تبلغ الكمية الاجمالية التي تم تداولها حتى الان حوالي 770.000 الف قنطار لجميع الاصناف على مستوى الجمهورية.

وقال "عمارة" أن منظومة تداول القطن تم البدء فيها هذا الموسم 2023 بتاريخ 1 سبتمبر في محافظات الوجه القبلي لعدد 27 مركز تجميع والوجه البحري بتاريخ 1 أكتوبر بعدد 225 مركز تجميع، وشدد واكد علي سرعة التوجه وتوريد الأقطان الي مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق، وذلك قبل نهاية مواعيد التوريد في 28 فبراير 2024 كما هو مقرر، حيث أنه لن يتم قبول لوطات او رسائل بعد هذا التاريخ، سواء داخل المنظومة في مراكز التجميع أو خارجها أو داخل المحالج، بناء علي تعلميات وقرارات اللجنة التنفيذية والتي تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول لهذا الموسم 2023-2024، وذلك حتي يمكن المزايدة عليها والحصول علي سعر جيد لها.

وفي سياق متصل أكد د. مصطفى عمارة علي أن منظومة تجارة وتداول الاقطان تقوم على ضمان حصول المزارعين على إجمالي عائد البيع وتحقيق ارباح مجزية لهم تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة، كما أكد علي الدور الهام لمنظومة تداول أقطان الزهر في توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية، والعالمية.