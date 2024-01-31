الشعب يريد:

الأربعاء 31/يناير/2024 - 10:34 م 1/31/2024 10:34:22 PM

القادم أفضل.. مهما كانت الصعاب، ومهما استحكمت الأزمات، ومع أن مصر الآن وبلا شك فى «سوار من نار»، إلا أن البشائر تهل لتثبت أن القادم أفضل مهما عانينا من الغلاء والوباء والأزمات.

أمس تم الإعلان عن عودة أمجاد صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.. وتحدثت الصحف عن زيارة د. محمد عصمت وزير قطاع الأعمال لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتى تستحوذ على 40٪ من إجمالى استثمارات المشروع.

أنتظر هذه الأخبار منذ سنوات والآن كما نشرت «صحيفة الأخبار» أن د. عصمت زار مصنع غزل «1» وهو أكبر مصنع للغزل بالعالم وتبلغ طاقته 30 طن غزل يوميًا.. ويعمل بأحدث المعدات.. ومع بداية جنى القطن «الذهب الأبيض» نقول له كما كتب «الأخبار» نورت يا قطن النيل وعاد الغزل من تانى.. والحمد لله أن عشت لأرى وأسمع ما يحدث لصناعة الغزل والنسيج والقطن المصرى.. وأشعر بالرضا وأشكر الله عز وجل أن عوضنا ولا أنسى تخريب المصانع وبيعها خردة لبعض العاملين فيها ليفتحوا بها شركاتهم ويصدرون ويشردون العمال..

وكنت أطالب ونحن أطفال فى دمياط أثناء هذه النكبة أن الغزل غزلنا من أبونا وجدنا وبكرة لما نكبر لأولادنا بعدنا» وطالبنا حلا للأزمة تطبيق نظرية د. صبرى الشبراوى أستاذ الموارد البشرية وخبير علاج أمراض القطاع العام بتوسيع الملكية للشعب بأسهم لإنقاذ صناعات الغزل والنسيج والألبان وغيرهما.. ولم نحرك ساكنا والآن عاد الغزل من تانى ونورت يا قطن النيل ولا سامح الله من حاول دفنك وقتلك واستبدالك بالفراولة والكانتالوب

وأخبار أخرى تبدد الشعور القاتل من حروب تبيد الشعوب لتحتل الأرض بلا أهلها وإفقار الدول بشتى الطرق أهمها اللعب بالمياه وافتعال أزمات دولار ووقف الصناعات وإدخال المخدرات وليت وزارة الداخلية بوزيرها الجليل والذى يعمل فى صمت ولا يهمل رسالة أو طلبا لمواطن ويتابع أمن البلاد بدقة وهدوء ليته يعلن عما دخل البلاد من مخدرات وذهب مغشوش وعن التهريب فى كل شىء وكانت مصر مستهدفة أفقيًا وبشكل رهيب.. ليته يعلن ما تم استرداده من أراض منهوبة وكهرباء مسروقة فى أزمة غاز وانقطاع الكهرباء ولشرطة المرافق والكهرباء سجل حافل بالحفاظ على ممتلكات الشعب الذى يعانى.

إن الرئيس السيسى يواجه واقعًا غاية فى الصعوبة داخليًا وخارجيًا ولكنها مصر التى لن تجوع ولن تعطش كوعد آل البيت على لسان السيدة زينب رضى الله عنها لدى قدومها مصر.. سنجتاز الأزمات ونصبر لتبقى مصر وكلنا راحلون وتعلو رغم أنف الحاقدين والحاسدين فقط نحتاج للصبر وعدم التعدى على ممتلكات الوطن والضرب على يد أى مخرب يستغل أزمة عالمية ضربت بتداعياتها مصالحنا.

اللهم احم مصر وألهمنا عبور الأزمة وها هى الأيام المباركة تهل علينا لنستلهم منها العبرة والعظة والصبر والعمل الجاد.. وكل عام ومصر بخير.

<< الحياة حلوة:

معرض الكتاب هذا العام له مذاق خاص ودلالة تسعد المصريين جميعًا.. فبالرغم من صعوبة الطقس وارتفاع البرودة فالإقبال يسعد كل مصرى حتى أمس زاره أكثر من مليون مواطن وربما يصل إلى 2 مليون زائر.. وتوافد الأطفال حيث أقامت د. نيفين كيلانى وزيرة الثقافة أغنى جناح للأطفال يواكب التطور التكنولوجى واهتماماتهم لها الشكر وهى من أنشط الوزراء وأيضًا تعمل بلا ضجة ولا دعاية قمة العطاء والفكر المتطور والسياسة المطلوبة تحية لها وتقدير ترجمه زوار المعرض.

<< ندوة الزميلة حسنات الحكيم التى تخصصت فى الكتابة للأطفال ولديها رصيد مشرف من القصص والحكايات كانت رائعة وهى تهتم «بالمبدع الصغير» ولها نشاط بوزارتى الثقافة والشباب والرياضة.. إنها صحفية المستقبل والعلم وبناء الإنسان.

برافو أ. حسنات الحكيم.