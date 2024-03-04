سحب وأمطار.. طقس الإمارات اليوم الإثنين

حذر المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة من حالة الطقس اليوم الإثنين، موضحًا أن الطقس سيكون جزئيًا بوجه عام ومغبر أحيانًا ويصبح غائم تدريجيًا ليلًا وصباح غدًا الثلاثاء ، ويتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة.

رياح معتدلة

وأضاف المركز، الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مع نشاط السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، على أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية/ 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطًا إلى مضطرب مع نشاط السحب ويحدث المد الأول عند الساعة 06:34 والجزر الأول عند الساعة 22:39.

موج متوسط إلى مضطرب في عمان

وتابع، في بحر عمان يكون الموج متوسطًا إلى مضطرب مع نشاط السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:44 والمد الثاني عند الساعة 02:23 والجزر الأول عند الساعة 09:52 والثاني عند الساعة 22:16

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

أبو ظبي العظمى 27 والصغرى 17

دبي العظمى 26 والصغرى 16

الشارقة العظمى 26 والصغرى 16

عجمان العظمى 24 والصغرى 17

أم القيوين العظمى 25 والصغرى 16

الفجيرة العظمى 24 والصغرى 16

الرويس العظمى 30 والصغرى 21

أبوموسى العظمى 23 والصغرى19

