الكشف عن قائمة منتخب مصر المبدئية لدورة الإمارات

كشف الإعلامي كريم رمزي، قائمة منتخب مصر المبدئية المقرر إعلانها من جانب حسام حسن المدير الفني للفراعنة للمشاركة في دورة الإمارات الودية خلال شهر مارس الجاري.

وجاءت قائمة منتخب مصر المُعلنة من جانب كريم رمزي على برنامج رقم 10 المُذاع عبر القناة الأولى على النحو الآتي:

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: 8 لاعبين

محمد عواد (الزمالك) - محمد صبحي (الزمالك) - محمد أبو جبل (البنك الأهلي) - محمد بسام (سيراميكا كليوباترا) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - محمود جنش (مودرن فيوتشر) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمود جاد (المصري).

الظهير الأيمن: 3 لاعبين

محمد هاني (الأهلي) - كريم فؤاد (الأهلي) - أكرم توفيق (الأهلي).

الظهير الأيسر: 3 لاعبين

أحمد فتوح (الزمالك) - محمد شكري (سيراميكا كليوباترا) - محمد حمدي (بيراميدز).

المدافعين: 8 لاعبين

أحمد حجازي (اتحاد جدة) - محمد عبدالمنعم (الأهلي) - رامي ربيعة (الأهلي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - أحمد رمضان بيكهام (سيراميكا كليوباترا) - باهر المحمدي (المصري) - محمد ربيعة (مودرن فيوتشر) - علي جبر (بيراميدز).

خط الوسط المدافع: 7 لاعبين

حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - محمد رضا بوبو (بيراميدز ) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - عمر الساعي (الإسماعيلي) - غنام محمد (مودرن فيوتشر) -

صانع اللعب: 5 لاعبين

محمد مجدى أفشة (الأهلي) - عبدالله السعيد (الزمالك) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) - محمد هلال (البنك الأهلي) - محمود صابر (بيراميدز).

الجناح الأيمن: 4 لاعبين

محمد صلاح (ليفربول) - أحمد مصطفى زيزو (الزمالك) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عبدالرحمن مجدي (الإسماعيلي).

الجناح الأيسر: 8 لاعبين

محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت الألماني ) - حسين الشحات (الأهلي) - رمضان صبحي (بيراميدز) - مصطفى شلبي (الزمالك) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - مصطفى زيكو (زد) - نادر فرج (الإسماعيلي).

الهجوم: 6 لاعبين

مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد شريف (الخليج السعودي) - محمود كهربا (الأهلي) - أحمد عاطف (مودرن فيوتشر) - محمد الشامي (المصري) - أحمد أمين أوفا (إنبي).