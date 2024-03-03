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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل الاتحاد السكندري أمام إنبي بالدوري المصري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن تشكيل مواجهة إنبي، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر الدوري المصري للموسم الحالي.

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ويأتي المهاجم الأنجولي مابولولو على رأس تشكيل إنبي، في المباراة التي ستشهد إثارة ومتعة كبيرة.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام إنبي

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: شريف رضا - سيف تقا - محمود شبانة - مصطفى إبراهيم

خط الوسط: كريم الديب - مورو ساليفو - خالد الغندور

خط الهجوم: عبد الغني محمد - بيكالي أوبامي - مابولولو

ومن المقرر انطلاق مواجهة إنبي أمام الاتحاد السكندري في السابعة من مساء الليلة.

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