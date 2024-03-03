ختام فاعليات بطولة الكرة الطائرة الأولى بنادي إنبي بتواجد الشريعي

أختتمت فاعليات بطولة نادى إنبى الاولى للكرة الطائرة، والتى نظمتها إدارة النشاط الرياضى بالنادى البترولي للسادة أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم، وذلك بمشاركة أكثر من 40 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار السنية، حيث تم تقسيم البطولة لعدد 5 فرق، وبمجموع جوائز مالية للبطولة بلغت "13.500" ثلاثة عشر اَلف ونصف".

وشهدت فاعليات البطولة وحفلها الختامى الذي أقيم في الصالة المغطاة بالوفاء والأمل، حضور كلاً من أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى ومحمد السيد عضو مجلس الإدارة والمشرف على البطولة، حيث حرصا الأثنان على تهنئة جميع المشاركين بالبطولة مع توزيع الجوائز المالية للفرق الفائزة "فريق الشرقية فى المركز الأول - فريق 13 فى المركز الثانى - فريق هانى فى المركز الثالث ثم فى المركز الرابع فريق العبور وفريق تايجرز فى المركز الخامس".

فيما عبر المهندس محمد السيد عضو مجلس الادارة و المشرف على البطولة عن سعادته البالغة بنجاح البطولة الأولى للكرة الطائرة ، مؤكداً أنه أول نشاط من نوعه يقام لأعضاء الجمعية العمومية وآسرهم فى نادى إنبى، موضحاً بأن مجلس إدارة نادى برئاسة الأستاذ أيمن الشريعى ، يسعى دائما لإقامة كافة الأنشطة المختلفة والمتنوعة لجميع الأعضاء بمختلف ميولهم.

يذكر أن البطولة قد أشرف عليها من النواحى الإدارية والتنظيمية الأستاذ بكر عبد العزيز من إدارة النادى.