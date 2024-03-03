مانشستر سيتي يتأخر أمام اليونايتد في الشوط الأول

تقدم مانشستر يونايتد على نظيره مانشستر سيتي بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي يستضيفها ملعب "ميترو بوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



جاء تقدم الشياطين الحمر أمام السيتي عن طريق اللاعب ماركوس راشفورد، بعدما نجح في تسجيل هدفًا من تصويبة قوية لتسكن شباك الحارس إيندرسون، وذلك في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

ويضع المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، الفوز نصب أعينه، حيث يرغب في العودة مرة أخرى للتواجد ضمن المربع الذهبي للبريميرليج.



وبدأ تين هاج مباراة مانشستر سيتي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافايل فاران - جوني إيفانز - فيكتور ليندلوف.

خط الوسط: سفيان إمرابط - كاسيميرو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - أنتوني - ماركوس راشفورد.

الجدير بالذكر أن قبل مواجهة الفريقين، فأن مانشستر سيتي يأتي في وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 59 نقطة، فيما يأتي اليونايتد المركز السادس برصيد 44 نقطة.