هل يغيب وسام أبو علي عن قمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك؟

تدور الشكوك حول لحاق اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، بلقاء القمة ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس مصر على ملعب (الأول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض.

واشتكى وسام أبو علي من آلام خفيفة في العضلة الخلفية عقب مشاركته في مران الفريق الأحمر أمس السبت.

وتبدو الفرصة متاحة لاختبار وسام أبو علي طبياً في مران الفريق الأحمر غداً الاثنين لتحديد مدى قوة الإصابة.

وأكد مصدر داخل الجهاز الطبي للأهلي أن أبوعلي سيلحق على الأرجح باللقاء خاصة أن الآلام التي يشعر بها خفيفة كما أنه حصل على راحة سلبية مع باقي زملائه اليوم الأحد.

وانضم وسام أبو علي للأهلي قادماً من سيريوس السويدي في شهر يناير الماضي لتدعيم هجوم الفريق الأحمر.

وسجل وسام أبو علي هدفين للأهلي في مرمى بلدية المحلة بالدوري الممتاز كما شارك كبديل في لقائي ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال أفريقيا.