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السبت 02 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

آلاف الفلسطينيين يتدافعون للفوز بكيس طحين في غزة (فيديو)

مساعدات غزة
مساعدات غزة

ظهر آلاف الفلسطينين متدافعين حول عربة مليئة بالمساعدات في غزة، وذلك بعد 148 يوما من هجوم 7 أكتوبر الماضي، وحصار قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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السفير حسام زكي: الأولوية العربية وقف إطلاق النار في غزة

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جيش الاحتلال يعلق عملياته العسكرية في منطقتين بقطاع غزة لـ4 ساعات يوميا

واستهدفت قوات الاحتلال المدنيين الفلسطينيين أثناء انتظارهم المساعدات في دوار النابلسي، وقتلوا أكثر من 104 قتلى ونحو 700 مصاب.

وأرسلت مصر طائرات نقل عسكرية محملة بالمواد الغذائية وإسقاطها في شمال غزة، وذلك للتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان غزة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. 

إسقاط مساعدات أمريكية على غزة

أسقطت أمريكا، أول مساعدات إنسانية جوا على قطاع غزة، عبر 3 طائرات أمريكية من طراز "سي-130"، اليوم السبت.

وجرى إسقاط 66 حزمة مساعدات، 22 من كل طائرة، وكانت هذه الحزم عبارة عن وجبات تم إسقاطها على سكان غزة، بينما لم يكن هناك ماء أو إمدادات طبية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، إن بلاده ستبدأ قريبا عمليات إسقاط جوي للمساعدات الغذائية على غزة، وأعرب عن أسفه لبطء وتيرة المساعدات في القطاع.

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