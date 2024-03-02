جيش الاحتلال يعلق عملياته العسكرية في منطقتين بقطاع غزة لـ4 ساعات يوميا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تعليق عملياته العسكرية في منطقتين بقطاع غزة لـ4 ساعات يوميا.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم السبت، بيانا عسكريا أكد من خلاله أن التعليق التكتيكي المحلي للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية يبدأ من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الثانية ظهرا، في منطقتين فقط بقطاع غزة.

وأشار أفيخاي أدرعي إلى جدول المواعيد، وهو كالتالي:

السبت في حي الجنينة في رفح

الأحد في حي السلام في رفح

الاثنين في حييْ يافا والبروك في دير البلح

الثلاثاء في حي الشيخ اليمني غرب دير البلح

الأربعاء في حي السلام في دير البلح

الخميس في حي تل السلطان في رفح