السفير حسام زكي: الأولوية العربية وقف إطلاق النار في غزة

أكد السفير حسام زكي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الاولوية العربية الحالية تتمثل في التوصل الي ترتيبات وقف اطلاق نار، يحقن الدماء الفلسطينية في غزة ويسمح بعودة الفلسطينيين الي ديارهم ومناطقهم التي تركوها تحت وطأة الحرب الاسرائيلية الاجرامية .

جاء ذلك في مداخلة الامين العام المساعد بجلسة بعنوان "بناء السلام في الشرق الاوسط" التي عقدت صباح ٢ مارس في اعمال النسخة الثالثة من منتدى أنطاليا للدبلوماسية الذي تنظمه وزارة الخارجية التركية، والتي شارك فيها كمتحدث رئيسي الي جانب الدكتور رياض المالكي وزير خارجية فلسطين والسيد عبدالله بو حبيب وزير خارجية لبنان والشيخ عبدالله بن احمد ال خليفة وكيل اول الخارجية البحرينية.

وأضاف الامين المساعد للجامعة في رده علي أحد الاسئلة، ان التركيز علي فكرة يروج لها البعض مفادها ان العرب وجامعتهم قد فشلوا في ايقاف العدوان الاسرائيلي هو قول لا يتسم بالعدالة، مشيرا الي أن المجتمع الدولي كله يعد شريكاً في هذا الفشل الذي يتحمل الجميع مسؤوليته وفي مقدمتهم مجلس الأمن ذاته في ضوء عجزه حتي الان عن اتخاذ موقف حاسم برفض العدوان الاسرائيلي واجبار اسرائيل علي ايقافه. وأوضح ان الجهود العربية لوقف اطلاق النار وادخال المساعدات الانسانية والتوصل الي صفقة متكاملة متواصلة ولم تنته.

وأكد السفير زكي علي اهمية وجود الارادة السياسية الكافية لدى الدول النافذة في المجتمع الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة لوقف الحرب بالتعاون مع الجهود العربية المبذولة في هذا الاطار.

وطالب زكي بأن تتكاتف الاطراف الدولية القادرة من أجل تحييد عناصر التطرف السياسي في المجتمع الاسرائيلي وتغييب أثرهم بالغ السلبية علي فرص تحقيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الصراع.