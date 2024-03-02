إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالشيخ زايد

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكارتة طريق "مصر _ إسكندرية" بنطاق مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بكارته "مصر _ إسكندرية" بنطاق مدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل جامبو بسيارة ملاكي مما تسبب في إصابة 4 من أسرة واحدة مستقلي الملاكي وسائق السيارة النقل، جري نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إخماد حريق شب داخل مخزن ملابس في الوراق

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب داخل مخزن ملابس ببدروم بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، دون خسائر في الأرواح.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة العمليات بنشوب حريق داخل مخزن ملابس ببدروم أحد العقارات.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح، وتمثلت الخسائر في حريق محتويات المخزن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وتم استدعاء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل عقار في كرداسة

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في عقار مكون من 5 طوابق، في منطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



وكشفت المعاينة أن الحريق اندلع داخل شقة سكنية إثر انفجار أنبوبة غاز في الطابق الثاني داخل عقار مكون من 5 طوابق، في منطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



والبداية كانت بتلقي غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق ناتج عن انفجار أنبوبة داخل عقار سكني بالطابق الثاني داخل عقار سكني مكون من 5 طوابق، في منطقة كرداسة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مقر البلاغ، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق.