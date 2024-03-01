نزيف الأسفلت ..مصرع شخص وإصابة 24 أخرين في حادثي تصادم

لقي شخص مصرعه وإصيب 24آخرين في حادثي سير مختلفين بمحافظتي المنيا والجيزة، وتم نقل المصابين المستشفيات لتلقي العلاج ،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة من جانب النيابات المختصة ، وتمكنت الأجهزة الأمنية المرورية من رفع وإزالة آثار الحادثين وإعادة فتح الطريق وإعادته إلى طبيعته أمام المارة والسيارات.



في محافظة المنيا، لقى شخص مصرعه واصيب 16 آخرين،إثر وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين أحدهما ملاكي والآخرى ميكروباص، شمال محور سمالوط، ونقل المصابين إلي المستشفي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من النجدة،مفادع وقوع حادث تصادم سيارة نقل واخري ملاكي شمال محور سمالوط، واسفر الحادث عن مصابين وضحايا.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، تبين مصرع شخص وإصابة 16 اخرين، بإصابات متفرقة ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي الحيزة شهدت منطقة الصف وقوع حادث تصادم أدى لإصابة 7عمال دون ضحايا في الأرواح ، وتم نقلهم للمستشفي للعلاج .

وكلفت جهات التحقيق، بالاستعلام عن الحالة الصحية 8 عمال أصيبوا في حادث اصطدام سيارتين نقل كانوا يستقلونها وهم فى طريقهم إلى مقر عملهم بالقرب من الصف، تمهيدا لسؤالهم عن ملابسات الحادث.

تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم وسقوط مصابين أعلى نفق "الودي" بمركز الصف.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث وتبين بالفحص اصطدام سيارتين نقل محملتين بعدد من العمال تجاه بني سويف.