إصابة 10 أشخاص في تصادم بالعاشر من رمضان

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السجات والكدمات والجروح؛ إثر حادث تصادم تعرضوا له اليوم الأربعاء، وقع بين 4 أتوبيسات بطريق «العاشر من رمضان- الإسماعيلية» أمام سيراميكا الأمير بدائرة مدينة العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 10 أشخاص تتراوح أعمارهم من 19 إلى 75 عاما، وبهم إصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السجات والكدمات والجروح، وتم تقديم اسعافهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لحالتهم.

وبالفحص تبين الإصابة جراء تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين 4 أتوبيسات بطريق «العاشر من رمضان - الإسماعيلية» أمام شركة سيراميكا الأمير بمدينة العاشر من رمضان، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.