بسبب السرعة الزائدة..إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم انقلاب سيارة بالمنيا

تعرض 8 أشخاص للإصابة، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، أمام مركز سمالوط، في المنيا، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم انقلاب سيارة بالمنيا

وتلقى مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة تمناية، شمال بوابة الرسوم بمركز سمالوط، نتيجة السرعة الزائدة.

وانتقلت سيارات الإسعاف، وشرطة تأمين الطرق، إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 8 أشخاص وهم محمود عصام وجيه 23 سنة، وأحمد غانم محمد 24 سنة، وممدوح عبد الموجود محمد 19 سنة، ومحمد أحمد محمد 44 سنة، ومحمود أحمد مرسي 33 سنة، وفؤاد نور الدين محمد 23 سنة، علي عبد الكريم محمدين 34 سنة، إسلام محمد سامح 33 سنة، مقيمين بقرية السرارية بمركز سمالوط .

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام للعلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة

حادث تصادم على طريق إسكندرية الصحراوى

كما تعرض 8 أشخاص للاصابة ،صباح اليوم الجمعة، فى حادث تصادم على طريق إسكندرية الصحراوى ، وانتقل رجال المرور والإسعاف الى مكان البلاغ، وتوالت النيابة التحقيق .

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين عللى طريق “ القاهرة - إسكندرية ” الصحراوى ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ.

وبالأنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع آخرى ملاكي، بطريق إسكندرية الصحراوي عند الكيلو ١٨ اتجاه الإسكندرية واصابة 8 أشخاص وفقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين الى مستشفى اليوم الواحد وإخطار مديرية أمن البحيرة بالواقعة لتحرير المحضر اللازم.