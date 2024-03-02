مدبولي: تطوير برامج سياحية تدمج بين الخدمات الصحية والأنشطة الثقافية والترفيهية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن النظام البيئي للسياحة الطبية والصحية ينطوي على شبكة معقدة من الفاعلين المحليين والدوليين الذين يعملون معا في نسق متناغم لضمان تطور هذه الصناعة واستدامتها مما يخلق مجالا رحبا للتطوير والتجديد المستمر لتعزيز العمل المشترك فيما بينهم ويأتي في مقدمة هؤلاء مقدم الرعاية الصحية من مستشفيات وعيادات وأطباء محترفين والوكالات السياحية والهيئات التنظيمية المختصة بشؤون السياحة والصحة ومنح تأشيرات الدخول وشركات التأمين والخدمات الداعمة.

السياحة العلاجية

وتابع “مدبولي” خلال كلمته في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة العلاجية، اليوم السبت: "هؤلاء يقومون على عدد كبير من الخدمات والأنظمة الداعمة ومن جهة أخرى يمكن الوقوف على تدابير ومبادرات وتجارب ناجحة تم تبنيها دوليا ويمكن الاهتداء بها لتأسيس صناعة تنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية إليها وتوفير تجربة صحية سياحية استثنائية فنجد على سبيل المثال تأسيس مناطق اقتصادية متخصصة للسياحة العلاجية وتكوين عناقيد صناعية متكرة لهذه السياحة.

السياحة العلاجية والاستشفائية

وذكر رئيس الوزراء أنه يتم استحداث تأشيرات الدخول البلاد لغرض السياحة العلاجية والاستشفائية وتطوير برامج سياحية تدمج بين الخدمات الصحية والأنشطة الثقافية والترفيهية وكذا تطوير منصات افتراضية لتنسيق خدمات رعاية صحية قبل الحصول عليها وأثنائها وبعدها مما يتيح تجربة كاملة للعميل بما في ذلك الاستفسارات الأولية والتنسيق مع مقدم الخدمة والمتابعة بعد الحصول على الخدمة إضافة إلى إدماج الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة ضمن صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية.