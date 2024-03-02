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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مدبولي: الابتكارات التكنولوجية الحديثة ساعدت علي نمو سوق السياحة العلاجية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مستقبل صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية الأهم على مستوى البشرية، كونها تعني على المستوى الأول بصحة الإنسان وعافيته ورفاهيته، فضلا عن ذلك يمكن الاستدلال على أهميتها الاقتصادية بموجب إحصائيات عدة، حيث يتجاوز حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العملاقة مثل اليابان وألمانيا أو الهند.

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رئيس "الرعاية الصحية" يبحث مع "إيكو ميديكال" الإماراتية تعزيز السياحة العلاجية بجنوب سيناء

جمعية السياحة العلاجية

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة العلاجية، الذي يعقد في العاصمة الإدارية، عرضته شاشة " إكسترا نيوز"،  أنه وفقا لجمعية السياحة العلاجية فيعبر عشرات الملايين سنويا بالعالم حدود بلدانهم الوطنية ويسافرون ولجهات أخرى لتلقي الرعاية الصحية.

سوق السياحة العلاجية والاستشفائية

وتابع: ولاشك أن هذا النمو كبير بسوق السياحة العلاجية والاستشفائية، ويأتي مدفوعا بالتطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية والابتكارات التكنولوجية الحديثة والتقنيات العلاجية المستجدة، والتي من شأنها تحسين خدمة الرعاية الصحية والارتقاء بالتجربة التي يتلقاها المرضى، الأمر الذي يحفز المواطن العالمي على السفر للحصول على تجربة علاجية أفضل.

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