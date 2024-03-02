مدبولي: نتبنى جهودًا مبتكرة لتحويل مصر إلى وجهة عالمية للسياحة العلاجية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات حثيثة لتعزيز المنظومة البيئية للسياحة العلاجية والاستشفائية في ربوعها.

التنمية الاقتصادية

وأضاف “مدبولي” خلال المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضته قناة "إكسترا نيوز" أن ندرك أنه لا تزال هناك جهود مبتكرة عدة يمكن تبنيها لتحويل مصر إلى وجهة عالمية لهذا النوع من السياحة، لتصبح رافدًا أصيلًا لتعزيز مسارات النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة تحقيقًا لرؤية مصر 2030".

جمعية السياحة العلاجية

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه وفقا لجمعية السياحة العلاجية فيعبر عشرات الملايين سنويا بالعالم حدود بلدانهم الوطنية ويسافرون ولجهات أخرى لتلقي الرعاية الصحية.