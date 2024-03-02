السبت 02 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تدعوكم لزيارة جناحها بالمؤتمر الدولي للسياحة الصحية

مؤتمر الاعتماد في
مؤتمر الاعتماد في تنشيط صناعة السياحة العلاجية بمصر

في إطار اهتمام الدولة المصرية بملف #السياحة_الصحية، ووضع #مصر على خارطة السياحة الصحية للمرضى الدوليين، ينعقد المؤتمر الدولي للسياحة المصرية "اليوم"" وعلي مدار بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة أ.د.محمد_عوض_تاج_الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء أ.ح/ خالد_فوده، محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي للمؤتمر .

 

 

 

وتشارك الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في المعرض المقام على هامش هذا المؤتمر، كما تشارك بجلسة علمية بعنوان

 " تعزيز الثقة: دور الاعتماد في تنشيط صناعة السياحة العلاجية في مصر ".

 يشارك في الجلسة الأستاذ الدكتور/ أحمد_طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الأستاذ الدكتور/ #سميح_عامر، مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة العلاجية، الأستاذة الدكتورة/ ريم الألفي، أستاذ التسويق بجامعة عين شمس، الدكتور/ أيمن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، الأستاذ الدكتور/ السيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور/ أسعد رياض، مدير المكتب الإقليمي لهيئة تيموس الدولية.

تتناول الجلسة نظرة عامة عن صناعة السياحة العلاجية في مصر وامكانيات السوق المتاحة، ومناقشة أهمية تطبيق #معايير #جودة الخدمات الصحية في تعزيز سمعة ومصداقية المنشآت الطبية، فضلا عن تناول استراتيجيات الاستفادة من #اعتماد #المنشآت_الصحية لجذب السياحة العلاجية إلى مصر وسبل التعاون المشترك بين هيئات اعتماد المنشآت الصحية لتعزيز قطاع #السياحة_العلاجية مع التعرف على خطط الدول الأخرى الرائدة في السياحة العلاجية عالمياً، وأخيرا استعراض تجربة النجاح لأول منشأة صحية حاصلة على #الاعتماد_الدولي جهار-تيموس، وطرح فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز تطبيق #معايير_الجودة في السياحة العلاجية.

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