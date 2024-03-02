الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تدعوكم لزيارة جناحها بالمؤتمر الدولي للسياحة الصحية

في إطار اهتمام الدولة المصرية بملف #السياحة_الصحية، ووضع #مصر على خارطة السياحة الصحية للمرضى الدوليين، ينعقد المؤتمر الدولي للسياحة المصرية "اليوم"" وعلي مدار بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة أ.د.محمد_عوض_تاج_الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء أ.ح/ خالد_فوده، محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي للمؤتمر .

وتشارك الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في المعرض المقام على هامش هذا المؤتمر، كما تشارك بجلسة علمية بعنوان

" تعزيز الثقة: دور الاعتماد في تنشيط صناعة السياحة العلاجية في مصر ".

يشارك في الجلسة الأستاذ الدكتور/ أحمد_طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الأستاذ الدكتور/ #سميح_عامر، مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة العلاجية، الأستاذة الدكتورة/ ريم الألفي، أستاذ التسويق بجامعة عين شمس، الدكتور/ أيمن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، الأستاذ الدكتور/ السيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور/ أسعد رياض، مدير المكتب الإقليمي لهيئة تيموس الدولية.

تتناول الجلسة نظرة عامة عن صناعة السياحة العلاجية في مصر وامكانيات السوق المتاحة، ومناقشة أهمية تطبيق #معايير #جودة الخدمات الصحية في تعزيز سمعة ومصداقية المنشآت الطبية، فضلا عن تناول استراتيجيات الاستفادة من #اعتماد #المنشآت_الصحية لجذب السياحة العلاجية إلى مصر وسبل التعاون المشترك بين هيئات اعتماد المنشآت الصحية لتعزيز قطاع #السياحة_العلاجية مع التعرف على خطط الدول الأخرى الرائدة في السياحة العلاجية عالمياً، وأخيرا استعراض تجربة النجاح لأول منشأة صحية حاصلة على #الاعتماد_الدولي جهار-تيموس، وطرح فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز تطبيق #معايير_الجودة في السياحة العلاجية.