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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وجّه باتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف التعويض المستحق

وزير الصحة والسكان ينعي الطبيب المتوفي أثناء تأدية عمله

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الطبيب عبدالله جمال محمد -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض المستحق عن الوفاة أثناء العمل أو بسببه.

 

وكان الدكتور عبدالله جمال محمد، قد توفي، اليوم الإثنين، أثناء تأدية عمله كطبيب تخدير، في مستشفى المنشاوي العام، بمحافظة الغربية، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.
 

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