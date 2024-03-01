الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي يوجه بتوفير العلاج لطفل فلسطيني يعاني من السرطان

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

 

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير العلاج اللازم للطفل الفلسطيني محمد أنور الذي يعاني من السرطان، وفقا لما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل.

 

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قنصل الصين: ندعم الرئيس السيسى لإتباع مسار التنمية بالإسكندرية

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محافظ الإسكندرية: الرئيس السيسى الدعم الكامل للمدينة

مصر تواصل دعمها للفلسطينيين 

وفي سياق متصل، تواصل الدولة المصرية جهودها الهادفة إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين بما في ذلك عبر مواصلة العمل الحثيث نحو توحيد الصف الفلسطيني ودفعهم نحو التوافق على رؤية وطنية موحدة، بالإضافة لملفات أخرى أبرزها التهدئة ووقف التصعيد في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع.

وتؤكد مصر في عدة مناسبات على لسان القيادة السياسية دعم الدولة المصرية لتطلعات الشعب الفلسطيني نحو إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية؛ فضلا عن مواصلتها الاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية سعيًا نحو تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي في أقرب فرصة ممكنة.

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