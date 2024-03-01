غدا.. ينطلق المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بجنوب سيناء

اشار الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه ورئيس المؤتمر ان الرئيس السيسي وجه بالاستفاده القصوى من تجارب الدول الناجحه في السياحه العلاجية.

مؤكدا أن مصر تمتلك القدره وافضل وافضل المؤسسات الصحيه والعناصر الطبيه والكفاءات المشهود لها دوليا لتنميه السياحه العلاجية.

جاء ذلك مع انطلاق مؤتمر السياح الصحية صباح الغد، والذي يستمر من 2 و 3 مارس الجارى تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وذلك بفندق الماسة( سانت ريجيس) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء الرئيس الشرفي لمؤتمر السياحه الصحيه ادق التفاصيل والتجهيزات قبيل ساعات قليله من انطلاق مؤتمر السياح الصحية.