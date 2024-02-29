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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مساعدات لاهل غزة
مساعدات لاهل غزة

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإستمرار الجسر الجوى لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة , أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرى المصرية والإماراتية من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى ليلاً لعشرات الأطنان من المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التى يعانى منها المواطنين الفلسطينيين فى شمال غزة .

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وقد تضمنت المساعدات كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والإحتياجات العاجلة التى تم إسقاطها جواً بمناطق متفرقة من شمال القطاع والتى تفتقر إلى مقومات الحياه الأساسية نتيجة إستمرار العمليات العسكرية .

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة بالتنسيق مع كافة القوى الفاعلة إقليمياً ودولياً لتحقيق التهدئة وإنفاذ المساعدات الملحة للتخفيف من الجائحة الانسانية داخل قطاع غزة

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