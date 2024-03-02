طقس دافئ في مدن وقرى محافظة البحيرة اليوم السبت

تشهد مدن وقرى محافظة البحيرة ، صباح اليوم السبت، أحوال جوية مستقرة، مع طقس دافئ حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي 23 درجة مئوية ، وإختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة ،وسطوع الشمس بشكل دائم ، مع نسبة الرطوبة 43% ، ووجود رياح متوسطة تتراوح سرعتها مابين 22 إلي 24كم /ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية، والمتمثلة في وادي النطرون والنوبارية ومركز بدر، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين، أثناء قيادتهم للسيارات في طريق الأسكندرية / القاهرة الصحراوي، وطريق وادي النطرون / العلمين .

وفي قرى المحافظة يقوم المزارعين بري الحقول عبر ماكينات الري ، بعد توقف الأمطار منذ عدأسبوع كامل ، بالإضافة في جني المحاضيل الزراعية ، من الخضراوات والفاكهة لنقلها إلى أسواق الجملة بمدن المحافظة.