السبت 02 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

طقس دافئ في مدن وقرى محافظة البحيرة اليوم السبت

طقس دافئ
طقس دافئ

تشهد مدن وقرى محافظة البحيرة ، صباح اليوم السبت، أحوال جوية مستقرة، مع طقس دافئ حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي 23 درجة مئوية ، وإختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة ،وسطوع الشمس بشكل دائم ، مع نسبة الرطوبة 43% ، ووجود رياح متوسطة تتراوح سرعتها مابين 22 إلي 24كم /ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية، والمتمثلة في وادي النطرون والنوبارية ومركز بدر، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين، أثناء قيادتهم للسيارات في طريق الأسكندرية / القاهرة الصحراوي، وطريق وادي النطرون / العلمين . 

وفي قرى المحافظة  يقوم المزارعين بري الحقول عبر ماكينات الري ، بعد توقف الأمطار منذ عدأسبوع كامل ، بالإضافة في جني المحاضيل الزراعية ، من الخضراوات والفاكهة لنقلها إلى أسواق الجملة بمدن المحافظة.

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