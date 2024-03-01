عبدالناصر زيدان يكشف دور والدة التوأم في أزمتهم مع محسن صالح

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن لحظات نادرة بينه وبين والدة المدير الفني للمنتخب المصري الحالي حسام حسن، بعد أزمته مع محسن صالح، في التسعينات.

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وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس"، والمذاع على "قناة الشمس"، إن والدة العميد حسام حسن، كانت لها دور كبير في اجراء حوارا للتاريخ مع التوأم بعد أزمتهم الشهيرة مع محسن صالح.

وأضاف، أنه توجه لمنزل التوأم للحصول على تصريحات صحفية خاصة، وإذ بوالدتهم تقوم بإكرامي، ولا كنت أريد أن أرحل من المنزل.

وأكمل، لم أغادر المنزل إلا حينما تحدثت والدتهم، وطلبت منهم اجراء الحوار معي.

وتابع، وبالفعل حسام وإبراهيم حسن توجهوا لنا في الوقت الذي يبحث عنهم الجميع، كانوا متواجدين معي ومع مصطفى بكري وجمال جبر، والعدد نفذ في السوق بعد ساعتين