محسن عبد المسيح: الجميع يعمل على قلب رجل واحد في الإسماعيلي

تحدث محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ، عن تعادل فريق الكرة الأول مع الجونة سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، الاثنين، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عضو مجلس الإدارة : "الفريق ظهر بشكل مميز أمام الجونة وأداء محمد عمار الجيد بالمباراة يمنحنا قوة في خط الدفاع".

وأضاف: "الإسماعيلي أحد أضلاع الكرة المصرية وهدفنا هو استعادة أمجاده خلال المرحلة المقبلة".

وتابع: "جميع أعضاء مجلس الإدارة على قلب رجل واحد من أجل مصلحة النادي وتحقيق أهداف جماهيره وعشاقه"

وأتم: "وجودي في الجونة رسالة من مجلس الإدارة للجهاز الفني واللاعبين بمواصلة دعمنا الكامل لهم".