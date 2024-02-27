الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محسن عبد المسيح: الجميع يعمل على قلب رجل واحد في الإسماعيلي

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث  محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ، عن تعادل فريق الكرة الأول مع الجونة سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، الاثنين، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عضو مجلس الإدارة : "الفريق ظهر بشكل مميز أمام الجونة وأداء محمد عمار الجيد بالمباراة يمنحنا قوة في خط الدفاع".

وأضاف: "الإسماعيلي أحد أضلاع الكرة المصرية وهدفنا هو استعادة أمجاده خلال المرحلة المقبلة".

وتابع: "جميع أعضاء مجلس الإدارة على قلب رجل واحد من أجل مصلحة النادي وتحقيق أهداف جماهيره وعشاقه"

وأتم: "وجودي في الجونة رسالة من مجلس الإدارة للجهاز الفني واللاعبين بمواصلة دعمنا الكامل لهم".

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