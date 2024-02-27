الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب المصري يعلق على فرصة صلاح محسن الغريبة امام المقاولون

صلاح محسن لاعب المصري
صلاح محسن لاعب المصري

علق محمد عبد الكريم المدير الفني لفريق المصري على الفرصة المهدرة من جانب صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم وكذلك محمد الشامي خلال مواجهة المقاولون العرب اليوم في الدوري.

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المصري: نسعي للمشاركة الإفريقية وجلسة علي ماهر مع صلاح محسن فرقت في مستواه

وقال عبد الكريم في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "فرصة مواقف وطرائف.. حمدنا ربنا إن الفرصة دي كانت في الدقائق الأخيرة من الماتش ومكانش في وقت بعدها"

وأضاف: "الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة مهم، صلاح محسن هداف ولكن الاهتمام بالتفاصيل في الفرص دي مهم واحنا بنسعى إن كل اللاعيبة تركز في الفرص دي"

وعن توق الدوري في رمضان قال:" أعتقد أمر سلبي بالنسبة لنا لأننا وصلنا إلى فورمة المباريات"

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