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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج في الدوري الالماني والقناة الناقلة

بايرن ميونخ وفرايبورج
بايرن ميونخ وفرايبورج

يحل الفريق الكروي بنادي بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلاً على نظيره فرايبورج مساء اليوم الجمعة على إستاد شوارزوالد ستاديون وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني للموسم الحالي 2023-2024.

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ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني بجدول الدوري الألماني برصيد 53 نقطة ، بينما يحتل فرايبورج المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهة ،فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة ، عل أن تبدأ في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وفرايبورج

 وتنقل قناة 5 beIN sports HD  بي إن سبورتس القطرية أحداث مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج ضمن الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

وكان بايرن ميونخ قد فاز على لايبزيج بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة والعشرين من البوندزليجا بينما خسر فرايبورج من أجسبورج بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.
 

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