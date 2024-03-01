برشلونة يرفض إغراءات بايرن ميونخ للتعاقد مع أراوخو

يواصل نادي بايرن ميونخ الألماني محاولاته للتعاقد مع رونالد أراوخو قلب دفاع فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو ” الإسبانية، أن بايرن ميونخ تقدم بالفعل بأكثر من عرض لضم أراوخو خلال الفترة الماضية، كان آخرها في يناير الماضي.

وأضافت أن بايرن تقدم بعرض وصلت قيمته إلى 70 مليون يورو إضافة لـ 20 مليون يورو أخرى كمتغيرات، الا أن النادي الكتالوني رفض التفريط في مدافعه الدولي.

وتقدم البايرن بعرض جديد بـ 80 مليون يورو إضافة لـ 10 مليون يورو كمتغيرات الا ان برشلونة يفضل استمرار أراوخو بين صفوفه كونه أحد اللاعبين الذين يمتلكون صفات قيادية هامة للفريق.

ويسعى برشلونة رغم الأزمة المالية التي يعيشها خلال الفترة الحالية لتجديد عقد اللاعب.