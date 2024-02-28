غموض حول مشاركة ساني مع بايرن ميونخ أمام فرايبورج في الدوري الألماني

كشفت قناة سكاي الألمانية أن ليروي ساني جناح فريق بايرن ميونخ غاب عن التدريبات اليوم الأربعاء، مكتفيا بأداء تدريب فردي قبل مباراة الفريق أمام فرايبورج في الدوري الألماني لكرة القدم.

ويعاني ساني من آلام في أوتار الركبة في الفترة الأخيرة مما تسبب في تراجع مستواه.

ولم يصدر نادي بايرن ميونخ بيانا عن حالة لاعبه، ويكتنف الغموض موقف اللاعب بشأن جاهزيته لمباراة فرايبورج، يوم الجمعة.

ويحتل بايرن ميونخ، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني مبتعدا بفارق ثماني نقاط عن باير ليفركوزن صاحب الصدارة.