الأهلي يواجه الجزيرة في دوري اليد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يلتقي مع نظيره فريق الجزيرة في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

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من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصراً وتقام على صالة الأمير عبدلله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في مشوار المنافسة على اللقب.

كان ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق قد عقد جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة الاستمرار في تقديم العروض القوية ومواصلة الانتصارات خاصة أن الفريق يسعى للظهور بشكل مميز في البطولة.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد تغلب في المباراة السابقة على فريق هليوبوليس، بنتيجة 32-21 ضمن منافسات بطولة الدوري.