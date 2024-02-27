يد الأهلي يواجه هليوبوليس فى بطولة الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي نظيره فريق هليوبوليس، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري المحترفين.

وتقام المباراة في السادسة مساء على صالة هليوبوليس بالشروق، ويسعى الأهلي إلى الفوز ومواصلة المشوار في البطولة.

وحرص ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق خلال المران الأخير على تخصيص فقرات للتدريبات التخصصية والجوانب الخططية في إطار الوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى للمنافسة بقوة على كل البطولات.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد تغلب في المباراة السابقة على سبورتنج بنتيجة 31-24، ضمن منافسات بطولة الدوري.

سيدات سلة الأهلي يستضيف هليوبوليس في دوري السوبر

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم أمام فريق هليوبوليس ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لمواصلة العروض القوية في البطولة والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

كان طارق خيري المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة للاعبات خلال المران الأخير أكد خلالها على العديد من الجوانب ‏الخططية والفنية في إطار تجهيز جميع اللاعبات بالشكل المناسب للمباراة.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة السابقة علي فريق الزهور بنتيجة 80-64 في البطولة.

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