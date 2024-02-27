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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد قليل .. يد الأهلي ضيفًا على هليوبوليس بدوري المحترفين

بوابة الوفد الإلكترونية

 يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي بعد قليل ، نظيره فريق هليوبوليس ، خلال اللقاء الذي يقام بينهما مساء اليوم الثلاثاء، لحساب منافسات دوري المحترفين.

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 ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام السادسة مساء على صالة هليوبوليس بالشروق، ويسعى الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة.
 وحرص ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق خلال المران الأخير على تخصيص فقرات للتدريبات التخصصية والجوانب الخططية في إطار الوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى للمنافسة بقوة على كل البطولات.
وكان فريق رجال يد الأهلي قد تغلب في المباراة السابقة على سبورتنج بنتيجة 31-24، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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