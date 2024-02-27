بعد قليل .. يد الأهلي ضيفًا على هليوبوليس بدوري المحترفين

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي بعد قليل ، نظيره فريق هليوبوليس ، خلال اللقاء الذي يقام بينهما مساء اليوم الثلاثاء، لحساب منافسات دوري المحترفين.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام السادسة مساء على صالة هليوبوليس بالشروق، ويسعى الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة.

وحرص ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق خلال المران الأخير على تخصيص فقرات للتدريبات التخصصية والجوانب الخططية في إطار الوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى للمنافسة بقوة على كل البطولات.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد تغلب في المباراة السابقة على سبورتنج بنتيجة 31-24، ضمن منافسات بطولة الدوري.