الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بوريل: مقتل المدنيين في غزة غير مقبول وحرمانهم من المساعدات انتهاك خطير

حرب غزة
حرب غزة

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه يجب السماح بوصول المساعدات لغزة دون عوائق، وفق نبأ عاجل لقناة "العربية".

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غزة.. اتهام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار المميت على حشد من الفلسطينيين 

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صحة غزة: وضع أهالي القطاع كارثي و700 ألف على حافة الموت

وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن مقتل المدنيين في غزة غير مقبول وحرمانهم من المساعدات انتهاك خطير.

عدد ضحايا غزة منذ اندلاع الحرب

وشهد قطاع غزة مجزرة ضد الفلسطينيين، إذ فتحت قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة فى الطريق الساحلى غرب مدينة غزة، نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف الأهالى والنازحين من شمال قطاع الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية. 

وارتكب الاحتلال المجزرة البشعة بمنطقة الشيخ عجلين وسط استمراره على ارتكاب جرائم الإبادة وتحدى قرارات المحكمة الدولية. 

قال شهود إن الجثث والمصابين نقلوا إلى مستشفى في مدينة غزة،  بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار على حشد من الفلسطينيين ينتظرون المساعدات.

وقتل أكثر من 100 شخص، ليصل عدد القتلى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس إلى أكثر من 30 ألفا، وفقا لمسؤولي الصحة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الصهيونية على قطاع غزة إلى 30 ألفاً و35 شهيداً، منذ 7 أكتوبر الماضى.

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