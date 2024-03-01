غزة.. اتهام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار المميت على حشد من الفلسطينيين 

قال شهود إن الجثث والمصابين نقلوا إلى مستشفى في مدينة غزة، بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار على حشد من الفلسطينيين ينتظرون المساعدات.

وقتل أكثر من 100 شخص، ليصل عدد القتلى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس إلى أكثر من 30 ألفا، وفقا لمسؤولي الصحة.

وأظهرت لقطات من مستشفى الشفاء رجالا يعالجون على أرضية المنشأة.

وكان من بينهم كامل أبو ناحل، الذي وصف إطلاق النار عليه أثناء ذهابه لجمع بعض شحنة المساعدات، بعد أن توقفوا (الجيش الإسرائيلي) عن إطلاق النار ، عدنا للحصول على مساعداتنا.

عندما حصلت على الطحين وبعض السلع المعلبة وأنزلتها من الشاحنة، أطلقوا النار علينا.

أطلقوا النار علي وغادر سائق الشاحنة ودهس ساقي. فقدت أعصابي، إذا كنت ترغب في الحصول على مساعداتنا بهذه الطريقة، فقد لا تجلب أي شيء".

كما صلى المشيعون على جثث الضحايا الملفوفة على الأرض خارج المستشفى.

وأفاد مسؤولو المستشفى في البداية بوقوع غارة إسرائيلية على الحشد، لكن شهودا قالوا في وقت لاحق إن القوات الإسرائيلية فتحت النار بينما كان الناس يسحبون الدقيق والسلع المعلبة من الشاحنات.

ورفض الجيش الإسرائيلي الإدلاء ببيان رسمي حول دور القوات في الحادث.

وكانت مدينة غزة والمناطق المحيطة بها في شمال القطاع أول أهداف الهجوم الجوي والبحري والبري الإسرائيلي، الذي شن ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وقد عانت المنطقة من دمار واسع النطاق وتم عزلها إلى حد كبير خلال الصراع.

وصلت شاحنات محملة بالمواد الغذائية إلى شمال غزة هذا الأسبوع، في أول شحنة مساعدات كبيرة إلى المنطقة منذ شهر، قال مسؤولون يوم الأربعاء.

وتقول جماعات الإغاثة إنه أصبح من المستحيل تقريبا تقديم المساعدات الإنسانية في معظم أنحاء غزة بسبب صعوبة التنسيق مع الجيش الإسرائيلي والأعمال العدائية المستمرة وانهيار النظام العام مع تدفق حشود من الناس اليائسين على قوافل المساعدات.

وتقول الأمم المتحدة إن ربع فلسطينيي غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يواجهون المجاعة. وقد فر حوالي 80٪ من منازلهم.

وبالإضافة إلى عشرات القتلى، أصيب 280 شخصا آخرين في غارة يوم الخميس، بحسب متحدث باسم وزارة الصحة في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينظر في التقارير المتعلقة بالغارة.